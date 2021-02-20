В офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Консульская легализация документов теперь доступна в пяти флагманских офисах "Мои документы", а также во Дворце госуслуг на ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

До этого данную услугу можно было получить только во флагмане Юго-Восточного административного округа.

Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.

Услуга доступна не только для россиян, но и для иностранцев. Ей не смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели. Для получения не требуется предварительная запись, услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. За каждый документ будет необходимо запалить государственную пошлину.

Получить консульскую легализацию документов можно в центрах: на Пресненской набережной, дом 2; Новоясеневском проспекте, дом 1; Кировоградской улице, дом 13а; Щелковском шоссе, дом 75; Рязанском проспекте, дом 2, корпус 3; проспекте Мира, дом 119, строение 71.

Ранее сообщалось, что в Москве за трудоустройством в "Мои документы" обратились более 1 миллиона человек.

Помощь оказывается в 52 центрах госуслуг. С актуальной ситуацией на рынке труда соискателей знакомят карьерные консультанты. Они подбирают подходящие вакансии.