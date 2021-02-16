В Москве за трудоустройством в "Мои документы" обратились более 1 млн человек

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин
Отделы трудоустройства центра занятости населения два года назад появились в офисах госуслуг "Мои документы". С тех пор за помощью в поиске работы туда обратились более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Помощь оказывается в 52 центрах госуслуг. С актуальной ситуацией на рынке труда соискателей знакомят карьерные консультанты. Они подбирают подходящие вакансии.
Кроме того, специалисты объясняют, как разработать карьерный сценарий, включающий комплексную оценку навыков и личностных компетенций.
Ранее сообщалось, что число вакансий столичной службы занятости увеличилось почти на 30 тысяч за две недели.
С начала 2020 года в столице были трудоустроены 185 тысяч человек, из которых 10 тысяч получили работу в текущем году.
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