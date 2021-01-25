Число безработных москвичей уменьшилось на треть в декабре прошлого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число безработных москвичей в декабре прошлого года уменьшилось на 34%, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Количество официально зарегистрированных безработных в Москве активно снижается третий месяц подряд. Только за один последний месяц 2020 года этот показатель в Москве снизился более чем на треть – на 34%. В целом с начала октября число безработных граждан уменьшилось в Москве в два раза, что отражает динамику восстановления экономики города", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, 29 декабря уровень зарегистрированных безработных граждан составлял 1,3%, что ниже уровня ноября на 1,48%. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что после снятия ограничений службы занятости стали активно заниматься поиском работы для людей, оставшихся без заработка.
"Развитие партнерских отношений службы занятости с бизнес-сообществом позволило нарастить число вакансий в три раза – до 260 тысяч. И, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, коэффициент напряженности на нем достиг благоприятного показателя", – отметила Ракова.
Она подчеркнула, что процесс трудоустройства удалось ускорить благодаря гибкой системе занятости, привлечению ведущих работодателей и адресному подходу к каждому кандидату. По ее словам, в прошлом году были трудоустроены свыше 175 тысяч человек, а в этом году – уже более трех тысяч.
Ракова напомнила, что для трудоустройства нужно обратиться в центр занятости населения "Моя работа", а гражданам старшего возраста, мамам с детьми и молодежи помогут в специализированном центре занятости "Моя карьера".
В декабре прошлого года Сергей Собянин рассказывал, что слаженная работа частных компаний по трудоустройству и реформирование службы труда позволили предложить горожанам больше вакансий, чем до пандемии. По его словам, уровень безработицы из-за пандемии в разы меньше, чем в других крупных городах мира.
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