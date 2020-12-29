Названы самые необычные запросы года по трудоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналитический центр сервиса "Авито Работа" рассказал о самых необычных запросах соискателей за 2020 год.

Так, некоторые пользователи искали работу по запросу "пармейстер проживание". Как выяснилось, обычное название этого труда – "банщик", при этом соискатель рассчитывал и на жилье.

Внимание аналитиков привлек и запрос "муж в деревню". Достоверно неизвестно, что подразумевал автор поисковой фразы, но, вероятно, речь идет о позиции помощника по хозяйству – уход за садом, инженерными системами и мелкий ремонт.

В череде трудовых "профессий" выделяются "караоке-мэн" и "демонстратор пластических фигур". В первом случае соискатель явно рассчитывал на работу в караоке-баре, во втором – искал работу натурщика при скульпторе или живописце.

В 2020 году на платформе также искали такую позицию, как "работа уважаемая". Был спрос и на "вакансии" генератора идей и чистильщика лука с ежедневной оплатой.

Разнятся необычные запросы и по городам. В Москве были востребованы "пати герл", удаленные гадалки и реализаторы вермишели, в Санкт-Петербурге искали менеджера колбасы и наблюдателя за морскими животными, а, например, в Иркутске – продавца ресниц.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее рассказал, какие профессии будут менее востребованы в 2021 году. По словам эксперта, с проблемами при трудоустройстве могут столкнуться специалисты, обслуживающие офисы и аэропорты.

