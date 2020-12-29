Названы самые необычные запросы года по трудоустройству

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Аналитический центр сервиса "Авито Работа" рассказал о самых необычных запросах соискателей за 2020 год.
Так, некоторые пользователи искали работу по запросу "пармейстер проживание". Как выяснилось, обычное название этого труда – "банщик", при этом соискатель рассчитывал и на жилье.
Внимание аналитиков привлек и запрос "муж в деревню". Достоверно неизвестно, что подразумевал автор поисковой фразы, но, вероятно, речь идет о позиции помощника по хозяйству – уход за садом, инженерными системами и мелкий ремонт.
В череде трудовых "профессий" выделяются "караоке-мэн" и "демонстратор пластических фигур". В первом случае соискатель явно рассчитывал на работу в караоке-баре, во втором – искал работу натурщика при скульпторе или живописце.
В 2020 году на платформе также искали такую позицию, как "работа уважаемая". Был спрос и на "вакансии" генератора идей и чистильщика лука с ежедневной оплатой.
Разнятся необычные запросы и по городам. В Москве были востребованы "пати герл", удаленные гадалки и реализаторы вермишели, в Санкт-Петербурге искали менеджера колбасы и наблюдателя за морскими животными, а, например, в Иркутске – продавца ресниц.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее рассказал, какие профессии будут менее востребованы в 2021 году. По словам эксперта, с проблемами при трудоустройстве могут столкнуться специалисты, обслуживающие офисы и аэропорты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: