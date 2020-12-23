Эксперт рассказал, кому будет сложно найти работу в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил, представителям каких сфер будет сложно найти работу в предстоящем, 2021 году.
В разговоре с News.ru эксперт отметил, что с проблемами при трудоустройстве могут столкнуться специалисты, обслуживающие офисы и аэропорты. Кроме того, сложности ожидают пилотов авиации.
Сафонов также добавил, что найти новую работу будет непросто для сотрудников, которые заняты в общепите и туристической сфере.
Эксперт подчеркнул, что для ряда отраслей пандемия предоставила новые возможности. Легче всего найти работу будет в области школьного и дошкольного образования, здравоохранения, курьерской службы, IT-технологий.
Кроме того, за счет снижения числа иностранных мигрантов появились вакансии в строительной сфере и в логистических центрах.
Ранее главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи заявил, что ситуация с безработицей в РФ улучшится по мере восстановления экономики. Он уточнил, что уровень безработицы в октябре 2020 года вырос до 6,3%, но общее число нетрудоустроенных граждан снизилось на 83 тысячи человек.
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