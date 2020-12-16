Всемирный банк оценил ситуацию с безработицей в России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Главный экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи заявил, что ситуация с безработицей в РФ улучшится по мере восстановления экономики. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не делаем конкретных прогнозов по безработице, но могу сказать, что мы ожидаем улучшения ситуации по мере восстановления экономики", – заявил эксперт.
По словам Сангхи, в октябре 2020 года уровень безработицы в России вырос до 6,3%. Экономист подчеркнул, что такой высокий показатель не фиксировался с периода рецессии из-за мирового финансового кризиса 2008 года.
Согласно данным Росстата, уровень безработицы в октябре действительно фиксировался на уровне 6,3% (в январе 2020 года – 4,7%), однако общее число безработных снизилось на 83 тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин во время отчета в Мосгордуме заявил, что в Москве уровень безработицы, вызванной пандемией коронавируса, значительно ниже, чем в других крупных городах мира. Он отметил, что службы трудоустройства предоставили горожанам больше вакансий, чем до ситуации с COVID-19.
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