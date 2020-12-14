Безработица в Москве за два месяца упала почти на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный рынок труда стабилизируется после периода пандемии, в последние месяцы власти Москвы наблюдают рост зарплат и снижение безработицы, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, число безработных москвичей за последние 2 месяца снизилось на 29,5% и теперь составляет 145 тысяч человек.

"Рынок труда в целом стабилизируется, уровень зарегистрированной безработицы снижается, и мы видим хороший темп роста заработных плат. По итогам девяти месяцев рост номинальной заработной платы составил 6,3% и наблюдался практически во всех отраслях, за исключением пострадавших отраслей", – передает слова Пуртова "Интерфакс".

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что уровень занятости населения Москвы начинает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По ее словам, с октября уровень безработицы в городе упал почти в два раза.