Порядка 160 тыс москвичей получили работу благодаря центрам занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Порядка 160 человек получили новую работу с начала года благодаря столичным центрам занятости, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что количество зарегистрированных безработных в городе впервые с начала пандемии начало снижаться. В сентябре 2020 года был зафиксирован пик безработицы – 3,04 процента, в декабре произошел спад – 1,73 процента.
"Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около семи тысяч человек. Всего же с января 2020 года трудоустроены около 160 тысяч", – добавила заммэра.
Отмечается, что служба занятости помогла найти работу в ноябре этого года свыше 20 тысячам соискателей, что в два раза превышает показатели за ноябрь 2019 года. При этом популярными направлениями стали сфера ИТ, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, работу системным администратором, аналитиком в области информатики, оператором станков с числовым программным управлением, технологом, сварщиком и инженером-лаборантом получили порядка четырех тысяч человек.
Также в ноябре на вакансии стилистов, косметологов, официантов, поваров устроились около 35 процентов соискателей. Однако в сфере сервисной индустрии наблюдается спад рабочих мест. Работать в области оптовой и розничной торговли начали 23 процента соискателей.
Получить квалифицированную помощь по поиску работы москвичи могут в 56 отделах центра занятости населения "Моя работа".
Ранее в Москве запустили проект "Первая работа", который нацелен на помощь в трудоустройстве молодым специалистам, окончившим вузы и колледжи. Реализацией проекта занимается центр занятости населения "Моя работа".
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