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Москва 24

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Общество

11:01

Более половины россиян хотят получать зарплату каждый день – исследование

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Tiko0305

Россияне желают ежедневно получать зарплату из-за текущей нестабильной ситуации с пандемией и неуверенностью в завтрашнем дне. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказала генеральный директор рекрутингового агентства Татьяна Долякова.

Согласно опросу финтехкомпании "Деньги Вперед", более половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет предпочитают вакансии с возможностью получать зарплату каждый день. 53% опрошенных выбрали такую опцию в качестве дополнительного бонуса при поиске работы. Также 27% соискателей хотели бы работать удаленно, а 18% заинтересованы в медицинской страховке. Для части респондентов оказался важен оплачиваемый обед (8%) и возможность взять дополнительный выходной (7%).

По мнению гендиректора рекрутингового агентства Татьяны Доляковой, на фоне нестабильности из-за пандемии люди стали больше нуждаться в стабильном доходе.

В условиях неопределенности для кандидатов и сотрудников очень важен доход, так как мы видим, что на протяжении последних 6 месяцев изменения происходят постоянно, работодатели за этот период сокращали очень много сотрудников.
Татьяна Долякова
генеральный директор рекрутингового агентства

Эксперт отметила, что это особенно касается сотрудников таких отраслей, как туризм, ресторанный бизнес, сферы развлечений, где сокращения были произведены буквально в один день. "Сотрудник не чувствует себя уверенным в будущем, поэтому мы видим большой перекос в том, что ему нужно получать зарплату каждый день. Он готов отказаться от медицинской страховки, каких-то социальных бонусов, лишь бы иметь наличные ежедневно", – сообщила Долякова.

Даже если он работает в компании по трудовому контракту, то это не гарант того, что в следующем месяце у него будет работа.
Татьяна Долякова
генеральный директор рекрутингового агентства

Кроме того, в некоторых сферах (например в сфере красоты) есть минимальная заработная плата и бонусная составляющая, которая зависит от клиентов. По словам Доляковой, сотрудники таких сфер оказались в принципе без денег, потому что большую часть получали чаевыми. Из-за отсутствия дохода они не смогли реализовать даже свои базовые потребности.

По мнению рекрутера, в ежедневных выплатах чаще нуждаются специалисты среднего звена, которые живут только на зарплату от месяца к месяцу, у них нет возможности глобально откладывать деньги. "Люди столкнулись с тем, что они не смогли выплачивать ипотеку, кредитные вещи. Поэтому неопределенность в завтрашнем дне дала такой перекос. Именно в получении наличных денег", – подчеркнула Долякова.

Также, согласно опросу среди россиян, в качестве основных критериев при выборе вакансии стали размер зарплаты (76%), график работы (39%), расположение офиса (20%), занятость (18%) и оформление по ТК РФ (12%).

Исследование было проведено в октябре 2020 года в 16 городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и других). В опросе приняли участие более тысячи россиян в возрасте от 18 до 44 лет. Среди них 57% имеют высшее образование, 24% – среднее специальное, 11% – незаконченное высшее, 8% – среднее или неполное среднее.

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Лоскутникова Наталья

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