Более половины россиян хотят получать зарплату каждый день – исследование

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Россияне желают ежедневно получать зарплату из-за текущей нестабильной ситуации с пандемией и неуверенностью в завтрашнем дне. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказала генеральный директор рекрутингового агентства Татьяна Долякова.
Согласно опросу финтехкомпании "Деньги Вперед", более половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет предпочитают вакансии с возможностью получать зарплату каждый день. 53% опрошенных выбрали такую опцию в качестве дополнительного бонуса при поиске работы. Также 27% соискателей хотели бы работать удаленно, а 18% заинтересованы в медицинской страховке. Для части респондентов оказался важен оплачиваемый обед (8%) и возможность взять дополнительный выходной (7%).
По мнению гендиректора рекрутингового агентства Татьяны Доляковой, на фоне нестабильности из-за пандемии люди стали больше нуждаться в стабильном доходе.
Эксперт отметила, что это особенно касается сотрудников таких отраслей, как туризм, ресторанный бизнес, сферы развлечений, где сокращения были произведены буквально в один день. "Сотрудник не чувствует себя уверенным в будущем, поэтому мы видим большой перекос в том, что ему нужно получать зарплату каждый день. Он готов отказаться от медицинской страховки, каких-то социальных бонусов, лишь бы иметь наличные ежедневно", – сообщила Долякова.
Кроме того, в некоторых сферах (например в сфере красоты) есть минимальная заработная плата и бонусная составляющая, которая зависит от клиентов. По словам Доляковой, сотрудники таких сфер оказались в принципе без денег, потому что большую часть получали чаевыми. Из-за отсутствия дохода они не смогли реализовать даже свои базовые потребности.
По мнению рекрутера, в ежедневных выплатах чаще нуждаются специалисты среднего звена, которые живут только на зарплату от месяца к месяцу, у них нет возможности глобально откладывать деньги. "Люди столкнулись с тем, что они не смогли выплачивать ипотеку, кредитные вещи. Поэтому неопределенность в завтрашнем дне дала такой перекос. Именно в получении наличных денег", – подчеркнула Долякова.
Также, согласно опросу среди россиян, в качестве основных критериев при выборе вакансии стали размер зарплаты (76%), график работы (39%), расположение офиса (20%), занятость (18%) и оформление по ТК РФ (12%).
Исследование было проведено в октябре 2020 года в 16 городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и других). В опросе приняли участие более тысячи россиян в возрасте от 18 до 44 лет. Среди них 57% имеют высшее образование, 24% – среднее специальное, 11% – незаконченное высшее, 8% – среднее или неполное среднее.
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