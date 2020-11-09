Названы сферы труда для стабильного дохода в пандемию COVID-19

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Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала о сферах труда для желающих получать стабильную зарплату в условиях пандемии.
Она предложила обратить внимание на государственный сектор. Починок выделила такие сферы труда, как социальное обслуживание и медицина, сообщает News.ru.
Также она порекомендовала сферу онлайн, которая активно развивается в условиях пандемии.
"Все, что связано с онлайн: поддержка, цифровые решения, IT, удаленные продажи или дистанционное обучение. Даже обучение детей шахматам, если ты профессионал в своем деле", – отметила Починок.
Ранее сервис "Работа.ру" составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве за октябрь. В частности, специалисты в IT-сфере и зубные техники-керамисты могли рассчитывать на оклад в более 200 тысяч рублей. Кроме того, зарплату до 160 тысяч рублей предлагали врачам-офтальмологам, в обязанности которых входило бы консультирование клиентов при подборе очков в салоне оптики.
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