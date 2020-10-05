Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сервис "Работа.ру" составил октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице. Согласно данным, более 200 тысяч рублей работодатели готовы платить не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам. Уточняется, что кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом.
На зарплату до 160 тысяч рублей может рассчитывать и врач-офтальмолог, в обязанности которого будет входить консультирование клиентов при подборе очков в салоне оптики.
В числе лидеров по уровню оплаты труда остаются специалисты в области IT. Так, Senior разработчику C# с опытом работы от двух лет работодатель готов предложить до 210 тысяч рублей в месяц.
Также хорошо оплачивается и труд репетиторов английского языка. Специалист с опытом не менее пяти лет может получать от 80 до 120 тысяч рублей. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Руководитель кадровой службы в Москве с опытом работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек может получать от 120 до 150 тысяч рублей.
Ранее стали известны города с самыми высокими заработными платами. Самую высокую зарплату получают в Москве – 103,1 тысячи рублей в месяц. На нее жители столицы могут купить 4 стандартных набора товаров и услуг. На втором месте Южно-Сахалинск – 97,4 тысячи рублей. Жители этого города могут позволить себе 3,81 стандартного потребительского набора в месяц. Третье место занял Салехард – 94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора.
Зарплатные ожидания россиян оказались ниже, чем готовы платить работодатели
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