Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Работа.ру" составил октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице. Согласно данным, более 200 тысяч рублей работодатели готовы платить не только специалистам в IT-сфере, но и зубным техникам-керамистам. Уточняется, что кандидат должен обладать опытом работы от трех лет, а также действующим сертификатом.

На зарплату до 160 тысяч рублей может рассчитывать и врач-офтальмолог, в обязанности которого будет входить консультирование клиентов при подборе очков в салоне оптики.

В числе лидеров по уровню оплаты труда остаются специалисты в области IT. Так, Senior разработчику C# с опытом работы от двух лет работодатель готов предложить до 210 тысяч рублей в месяц.

Также хорошо оплачивается и труд репетиторов английского языка. Специалист с опытом не менее пяти лет может получать от 80 до 120 тысяч рублей. Преподаватель курса для бровистов может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Руководитель кадровой службы в Москве с опытом работы от трех лет в компаниях со штатом более тысячи человек может получать от 120 до 150 тысяч рублей.

Ранее стали известны города с самыми высокими заработными платами. Самую высокую зарплату получают в Москве – 103,1 тысячи рублей в месяц. На нее жители столицы могут купить 4 стандартных набора товаров и услуг. На втором месте Южно-Сахалинск – 97,4 тысячи рублей. Жители этого города могут позволить себе 3,81 стандартного потребительского набора в месяц. Третье место занял Салехард – 94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора.