В России могут ввести минимальную почасовую зарплату – СМИ

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В России могут ввести минимальную почасовую зарплату. Об этом сообщает газета "Известия".
Как пишет издание, обсуждение данного вопроса запланировано на период с 2021 по 2023 год. Соответствующий пункт включен в проект текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и кабмином.
В частности, планируется ввести понятие "минимального размера часовой ставки". В документе отмечается, что такая оплата может появиться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам". В первую очередь мера должна затронуть работников с почасовой оплатой труда.
Генеральное соглашение для рассмотрения Российской трехсторонней комиссией также определит темы для регулирования социально-трудовых отношений. Планируется, что проект соглашения будет закончен до конца октября.
В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что инициативу ввести часовой минимум оплаты труда выдвинуло правительство РФ.
По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, нововведение может коснуться тех, кто получает около 70–80 рублей в час.
Минимальный размер часовой ставки уже действует во многих странах. Так, в Германии в 2019 году наименьший размер почасовой оплаты труда составлял 8,5 евро. В Болгарии этот показатель фиксировался на сумме в 6 евро, в Румынии – 7,7 евро.
Ранее в Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных. Сообщалось, что произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы "Условный базовый доход" позволят финансовые резервы страны.
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