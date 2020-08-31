Орешкин оценил перспективы российской экономики в 2020 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия может войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности в 2020 году, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
Он привел последний прогноз Международного валютного фонда. Согласно ему, Россия в 2020 году станет пятой экономикой мира.
Орешкин подчеркнул, что теперь перед РФ стоит задача войти в пять наиболее развитых экономик мира. Он отметил, что исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту позволит удержать позиции страны в этой группе.
Помощник президента РФ подчеркнул, что войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности помогла пандемия коронавируса.
"Во многом этой цели, как ни странно, помог кризис, и на два года раньше мы достигли этой цели", – сообщил Орешкин.
Касаясь вопроса исполнения бюджета в РФ, он отметил, что в 2020 году он будет лучше, чем планировалось в июне – июле. Орешкин подчеркнул, что доходная база будет лучше, нежели прогнозировалось ранее. Также он сообщил, что расходная часть внебюджетных фондов будет меньше, чем ожидалось.
Кроме того, Орешкин рассказал о своем видении ситуации с российским госдолгом. Он отметил, что проблем с ним не имеется.
"Если вы посмотрите, сколько заимствуют другие страны, мы заимствуем очень мало, даже по сравнению со многими развивающимися странами", – заявил Орешкин.
Он подчеркнул, что РФ заимствует, имея устойчивую ситуацию в государственных финансах и ориентируясь на долгосрочную перспективу и принятое бюджетное правило. Орешкин сообщил, что главным ориентиром для рынка является возвращение в 2022 году к параметрам, заложенным в бюджетном правиле.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что пик вызванных пандемией экономических проблем в РФ пройден. Он выразил надежду на то, что страна постепенно начнет восстанавливаться. Глава государства рассказал, что при наличии проблем, связанных с пандемией коронавируса, золотовалютные резервы РФ продолжают расти.
Путин также сообщал, что экономика России в 2020 году снизится меньше, чем в других странах, в том числе в европейских. Глава государства отмечал, что РФ придется ответить на вызов, связанный с ростом мировой экономики.
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