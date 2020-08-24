Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

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Владимир Путин заявил, что безработица остается одной из главных российских проблем. Об этом сообщает ТАСС.

"Ясно, что это (уровень безработицы. – Прим. ред.) сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", – сказал президент в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Президент рекомендовал Голубеву обратить внимание на рынок труда, несмотря на то, что Ростов является развитым регионом в промышленном и сельскохозяйственном отношениях.

Голубев, в свою очередь, признал, что уровень безработицы в регионе увеличился и составляет 4,6%. При этом он заверил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы запустить механизмы поддержки занятости.

"У нас примерно 46 тысяч вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда – практически 2. Это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения", – заверил губернатор.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на переобучение безработных в России выделят порядка трех миллиардов рублей. Средства из резервного фонда правительства РФ обеспечат организацию и прохождение обучения 110 000 граждан, которые пострадали от последствий распространения COVID-19.

В конце июня в Минтруде сообщали, что более 3,7 миллиона человек было уволено с конца марта. Наибольшее количество безработных было зафиксировано в Чечне, Тыве и Ингушетии. Лучше всего ситуация складывалась на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

