Кабмин выделил почти 3 млрд руб на переобучение безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На переобучение безработных в России выделят порядка 3 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.
Согласно распоряжению, средства из резервного фонда правительства РФ обеспечат организацию и прохождение обучения 110 000 граждан, которые пострадали от последствий распространения COVID-19.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования: Минпросвещения России в размере 2956912,2 тысячи рублей на предоставление субсидии союзу Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", – сказано в распоряжении.
Ранее сообщалось, что самыми популярными сферами, где москвичи ищут работу, являются розничная и оптовая торговля, а также сфера административной деятельности.
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