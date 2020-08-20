Кабмин выделил почти 3 млрд руб на переобучение безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На переобучение безработных в России выделят порядка 3 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

Согласно распоряжению, средства из резервного фонда правительства РФ обеспечат организацию и прохождение обучения 110 000 граждан, которые пострадали от последствий распространения COVID-19.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования: Минпросвещения России в размере 2956912,2 тысячи рублей на предоставление субсидии союзу Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) на финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", – сказано в распоряжении.

Ранее сообщалось, что самыми популярными сферами, где москвичи ищут работу, являются розничная и оптовая торговля, а также сфера административной деятельности.