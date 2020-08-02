В центре "Моя работа" назвали самые популярные вакансии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности, рассказали в центре занятости "Моя работа". Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в ИТ-специалистах, строителях, сотрудниках торговли, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В топ-5 наиболее популярных вакансий среди соискателей центре входят продавец-консультант в торговом центре, менеджер оптовой торговли, администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог. В пятерку предложений работодателей включены продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист.

Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах "Мои документы". Соискателям помогут подобрать вакансию из базы данных и составить резюме или дадут направление на бесплатную переквалификацию и профобучение.

По состоянию на конец июля в городе зарегистрировано 196 тысяч безработных москвичей, более 60 процентов из них заинтересовано в скорейшем трудоустройстве. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов. В начале прошлого месяца банк вакансий центра пополнился пятью тысячами предложений.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.

По словам заммэра, уровень безработицы в Москве – около 2,6%. Количество занятых в экономике города – порядка 7,3 миллиона человек, заключил он.