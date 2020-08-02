В центре "Моя работа" назвали самые популярные вакансии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москвичи чаще всего ищут работу в розничной и оптовой торговле, а также в сфере административной деятельности, рассказали в центре занятости "Моя работа". Работодатели, в свою очередь, заинтересованы в ИТ-специалистах, строителях, сотрудниках торговли, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В топ-5 наиболее популярных вакансий среди соискателей центре входят продавец-консультант в торговом центре, менеджер оптовой торговли, администратор в салоне красоты, фитнес-клубе, ресторане, гостинице, офис-менеджер и технолог. В пятерку предложений работодателей включены продавец-консультант в крупных розничных сетях, консультант-продавец онлайн-продаж, менеджер по логистике, монтажник и программист.
Сотрудники центра занятости принимают заявления в 50 офисах "Мои документы". Соискателям помогут подобрать вакансию из базы данных и составить резюме или дадут направление на бесплатную переквалификацию и профобучение.
По состоянию на конец июля в городе зарегистрировано 196 тысяч безработных москвичей, более 60 процентов из них заинтересовано в скорейшем трудоустройстве. Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова уточнила, что с окончанием периода действия временных ограничений число обращений за пособиями по безработице сократилось почти на 90 процентов. В начале прошлого месяца банк вакансий центра пополнился пятью тысячами предложений.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в период пандемии в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат. Он добавил, что база по зарплате уменьшилась несущественно, отмечено 15-процентное снижение НДФЛ. Ефимов заявил, что предприниматели в период пандемии адекватно реагировали на новые условия и не проводили массовые увольнения.
По словам заммэра, уровень безработицы в Москве – около 2,6%. Количество занятых в экономике города – порядка 7,3 миллиона человек, заключил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: