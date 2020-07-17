Более 25 тысяч человек трудоустроили за период пандемии коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во время пандемии коронавируса столичный центр занятости населения перешел на дистанционный режим работы, горожане могли обращаться за услугами по трудоустройству онлайн. За это время более 25 тысяч москвичей были трудоустроены, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На данный момент в банке центра "Моя работа" можно найти более 70 тысяч вакансий, и их число ежедневно растет", – рассказала Ракова.
Она добавила, что с началом пандемии удалось оперативно перевести все услуги центра занятости в онлайн, передает Агентство "Москва".
"Несмотря на то, что многие компании приостановили набор персонала, устроиться на работу все равно было возможно", – сказала Ракова.
По ее словам, в банке вакансий в пандемию было около 40 тысяч актуальных предложений, из которых около 10 процентов – дистанционных.
Ранее заммэра Владимир Ефимов указал, что финансовую поддержу от города в период пандемии получили 7,2 миллиона человек.
Мошенники создали поддельные сайты для социальных выплат
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