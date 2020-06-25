Более 7 млн человек получило городскую поддержку в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поддержу от города в период пандемии COVID-19 получили 7,2 миллиона человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, общая сумма поддержки составила 28,2 миллиарда рублей.

"Более трети от всего объема помощи составили прямые выплаты гражданам из городского бюджета, этот показатель уже превысил 10 миллиардов рублей. Такую поддержку получили более двух миллионов человек – 16 процентов москвичей", – отметил заммэра.

Ефимов уточнил, что в их числе горожане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, соблюдавшие режим самоизоляции, а также семьи, которые с начала этого года получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет.

Отмечается, что еще 1,5 миллиона жителей столицы получили поддержку в натуральной форме. На это было выделено 3,7 миллиарда рублей.

Как рассказал глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, учащиеся получали продуктовые наборы, а горожане из группы риска были обеспечены доставкой лекарств, продуктов, а также другой адресной помощью. От взносов на капремонт за второй квартал освободили 3,5 миллиона владельцев квартир. В денежном выражении объем такой поддержки составил 11,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, зарплаты 42,7 тысячи медицинских работников были увеличены на 40–60%. На это было выделено 3,2 миллиарда рублей.

По словам Ефимова, вводя дополнительные меры поддержки, столица сохранила все существующие льготы и соцвыплаты. В текущем году на эти цели предусмотрено 495 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин предложил еще раз совершить выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле.

В начале июня Пенсионный фонд России (ПФР) запустил онлайн-сервис, посвященный всем особенностям оформления выплат на детей от 3 до 16 лет.

На портале размещена необходимая информация для родителей, работает служба обратной связи. В частности, если средства не были перечислены в течение 8 дней с момента подачи заявления, можно обратиться в ПФР через электронную приемную.