Путин поручил произвести выплаты на детей безработным опекунам

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ распространить на безработных опекунов норму о выплате на несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправка касается граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей. На каждого ребенка выплатят по 3 тысячи рублей.

Денежные средства смогут назначить только одному из родителей, попечителей или опекунов. Отчет об исполнении поручения правительство должно представить до 10 июня.

Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис с информацией по единовременным выплатам в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Воспользоваться им можно при возникновении любых вопросов, связанных с их получением.

