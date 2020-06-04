ПФР запустил онлайн-сервис по вопросам о выплатах на детей от 3 до 16 лет

Фото: depositphotos/mary_smn

Пенсионный фонд России запустил онлайн-сервис с информацией по единовременным выплатам в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба фонда.

Воспользоваться им можно при возникновении любых вопросов, связанных с их получением. Через восемь рабочих дней с момента подачи заявления семья, которой не дошли средства, может обратиться через электронный сервис ПФР.

По данным Минтруда, за шесть часов с момента старта перечисления денег выплату получили родители 15 миллионов детей на общую сумму 150 миллиардов рублей.

В ПФР ранее объяснили, что самыми распространенными причинами, по которым заявление о выплате не может быть удовлетворено, являются отсутствие права на нее и подача повторного заявления на того же ребенка. Отказать могут также в случае, если право на выплату уже было реализовано или если в заявлении оказались неверные сведения.

Первая волна выплат затронет только тех, кто оформил заявление до 22 мая включительно. По нынешнему регламенту на обработку заявок уходит до 8 дней, из них до 5 дней отводится на обработку, еще 2 дня занимает перечисление денег.

Владимир Путин рассказал, что выплаты могут получить почти 50 миллионов человек. По словам президента, эта мера оказалась востребованной. Государство выделило на это 197,2 миллиарда рублей, добавил он.