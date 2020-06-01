ПФР перечислил первые выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые 10-тысячные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. Они были оформлены для 10,2 миллиона семей, уточняет РИА Новости.

"Средства направлены для 10,2 миллиона семей на 14,6 миллиона детей – то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 миллиардов рублей", – сообщили в ПФР.

Уточняется, что первая волна выплат затронет только тех граждан, которые оформили заявление до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, на обработку заявок уходит до 8 дней, из них до 5 дней отводится на обработку, еще 2 дня занимает перечисление денег.

Существуют также критерии, согласно которым заявитель не сможет получить помощь. Это касается случаев, когда у автора запроса нет права на выплату или деньги на ребенка уже были оформлены. Также запрет накладывается за недостоверные сведения.

Президент России Владимир Путин во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке объявил, что с 1 июня семьи с детьми получат выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Глава государства также отметил, что существует возможность оформить ежемесячные 5-тысячные выплаты на детей до 3 лет в период с апреля по июнь.

