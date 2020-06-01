Голикова пообещала исполнить все запланированные на фоне пандемии выплаты

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала исполнить все запланированные россиянам выплаты по поддержке в период пандемии. Об этом она заявила на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Мы эту работу продолжаем, мы активно мониторим процессы и, безусловно, исполним ваши поручения", – заявил она.
Голикова подчеркнула, что выплаты получат все, кому они положены в соответствии со всеми состоявшимися решениями.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей поступило уже 12,5 миллионов заявок. По его словам, надо контролировать, как идут эти выплаты, и оперативно реагировать на все возникающие проблемы.
Ранее сообщалось, что потерявшие работу до 1 марта россияне получат ежемесячные пособия на каждого ребенка. Сумма такой выплаты составит 3 тысячи рублей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на сегодняшний день более 140 тысяч безработных получает эту доплату почти на 230 тысяч детей.
Также Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет.
Единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей.
Помимо этого, сообщалось, что вдвое был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рубля.
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