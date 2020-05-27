Путин рассказал о количестве безработных в России

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Президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в РФ достигла 1,9 миллиона человек.

Об этом он рассказал на совещании по ситуации на рынке труда. Путин отметил, что данные показатели не являются неожиданными.

"Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 миллиона 900 тысяч человек", – отметил глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона россиян. Она сообщила, что за период нерабочих дней количество граждан, не имеющих места работы, выросло на 29%.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что повышенное пособие по безработице в столице получают более 40,5 тысяч человек. Она отметила, что всего в Москве на учет встали около 128 тысяч человек.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести страхование россиян от безработицы. Согласно инициативе, планируется создание специального фонда, в пользу которого будут идти отчисления от зарплат граждан.

Работодатели выступили против идеи. Они считают, что это может увеличить фонд оплаты труда предприятий. В то же время глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что эта мера требует всестороннего обсуждения. Он подчеркнул, что в настоящий момент пособия безработицы минимальны и много лет не индексировались.