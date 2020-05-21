Пособие по безработице получает более 40 тысяч москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Повышенное пособие по безработице получает более 40,5 тысяч москвичей, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, "в этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу".

Ракова добавила, что всего в Москве порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет. При этом жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее ввел региональную выплату для тех, кто потерял работу. Вместе с федеральным пособием она составляет 19 500 рублей.

В последнем пакете мер поддержки правительство на три месяца увеличило пособие по безработице до минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей.

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ сообщили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.