Как работает указ Собянина по упрощению схемы выплат пособий безработным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 30 марта по поручению Сергея Собянина действует упрощенный порядок признания безработных. Согласно указу мэра Москвы, вся служба занятости перешла на дистанционный формат работы.

Известно, что сейчас 17,9 тысячи москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с апреля пособие по безработице составляет 12 130 рублей. На данную сумму могут рассчитывать люди, обратившиеся в ЦЗН после 1 марта.

При этом к федеральному пособию введена региональная компенсационная выплата. Суммарно пособие по безработице в Москве составляет 19 500 рублей. Дополнительная выплата утверждена главой города.

Для того чтобы получить статус безработного, можно подать заявку через интернет-портал центра "Моя работа" czn.mos.ru. До пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономически активного населения.

Сейчас уровень безработицы вырос и составляет 0,66%. Столичные центры занятости продолжают помогать москвичам в трудоустройстве. Например, в банке центра "Моя работа" для кандидатов открыто порядка 40 тысяч вакансий.

С 26 марта центр занятости трудоустроил 1364 человека. Кроме того, люди могут найти другую профессию, которая востребована. Там продолжают направлять безработных, москвичей старше 50 лет и мам с детьми-дошкольниками на профессиональное переобучение и переквалификацию. Получить знания можно по направлениям от smm-специалистов и веб-дизайнеров до специалистов по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Недавно сообщалось, что число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тысячи человек.