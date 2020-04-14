Работа на диване: какие профессии востребованы в период самоизоляции

Пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на рынок труда. Работники по всему миру столкнулись не только с проблемой сокращений, но также физической опасностью заразиться COVID-19, перемещаясь между домом и офисом. В таких условиях набирают популярность специальности, не требующие личного присутствия на рабочем месте. Рассказываем о самых востребованных профессиях, обладатели которых могут обеспечивать себя, не выходя за порог собственной квартиры.
SMM-менеджер и таргетолог
Такие современные профессии, как SMM-менеджер и таргетолог, по словам эксперта по построению бизнеса с удаленными сотрудниками Евгении Тудалецкой, в сложившихся обстоятельствах очень актуальны, поскольку многие продажи на сегодняшний день происходят через интернет.
В обязанности SMM-менеджера входит ведение социальных сетей заказчика. Работодатель ожидает от него разработку стратегий продвижения продукта или услуги, которую предоставляет компания, умение грамотно писать посты и знание особенностей общения в интернете.
Профессия таргетолога также связана с рекламой. Такой специалист занимается ее настройкой в поисковых системах и соцсетях под целевую аудиторию заказчика.
И SMM-менеджеру, и таргетологу необязательно находиться в офисе для выполнения своих обязанностей. Более того, чтобы овладеть базовыми навыками этих профессий, достаточно пройти онлайн-обучение, подчеркивает Тудалецкая. По ее словам, таргетинг например, можно освоить за месяц, приобретя не сильно дорогой онлайн-курс.
Онлайн-преподаватель
Онлайн-репетиторство и ведение дистанционных курсов всегда считались прибыльным делом, позволяющим трудиться в любой точке земли. Особенно актуальным это направление стало сегодня с учетом того, что из-за режима самоизоляции у некоторых людей появилось дополнительное время на самосовершенствование.
Заместитель руководителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр независимой сертификации и стандартизации" Виктория Воробьева рассказала Москве 24, что для успешной карьеры в этой области "преподаватель должен обладать технологиями ведения вебинаров, онлайн-курсов и занятий".
При этом особым спросом на данный момент пользуются курсы по изучению иностранных языков, где и до пандемии практиковали дистанционный метод обучения.
Веб-дизайнер
Создание и воплощение в жизнь уникального, удобного и запоминающегося дизайна для интернет-ресурсов и приложений – главная задача веб-дизайнера.
Таким специалистам пригодятся навыки работы с программами вроде фотошопа, знание графического дизайна, рекламного дела и понимание основ рисунка, живописи. Они могут успешно работать и зарабатывать на "удаленке" при условии, что дома у них есть хороший компьютер, позволяющий запускать нужные программы быстро и без зависания.
"Удаленный" помощник руководителя
Помощник руководителя, по словам Тудалецкой, сейчас нарасхват. "Руководители работают в режиме многозадачности. Есть такие простые вещи, которые необходимо выполнить, но они съедают очень много времени и сил, поэтому их лучше поручить кому-то другому. Для этого как раз и нужны удаленные личные помощники", – объяснила эксперт по построению бизнеса с удаленными сотрудниками. Как правило, сверхъестественных требований к таким помощникам не предъявляют, подчеркнула эксперт.
Классические профессии дистанционно
Бухгалтер, финансист, дизайнер, журналист, проектировщик, юрист, программист – неполный перечень профессий, которые также легко могут адаптироваться или уже адаптировались к "удаленке", сказала Тудалецкая.
По мнению эксперта, плюсов у дистанционной работы масса. "По статистике, человек, который переходит на "удаленку", работает эффективнее, поскольку у него перестает сжираться время на бестолковые беседы с коллегами, на походы покурить и так далее", – объяснила она.
В свою очередь, замруководителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр независимой сертификации и стандартизации" Виктория Воробьева добавила, что дистанционная работа минимизирует стресс. "Стрессовых факторов больше, пока мы добираемся до работы, их также много на работе, а на "удаленке" становится меньше", – заключила специалист.
Российские власти неоднократно рекомендовали работодателям по возможности перевести сотрудников на "удаленку". В частности, Сергей Собянин еще в марте обратился с такой просьбой к столичным компаниям. Мэр призвал не подменять отпусками за свой счет дистанционное взаимодействие с сотрудником. Он также подчеркнул, что "удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы".
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