Работа на диване: какие профессии востребованы в период самоизоляции

Пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на рынок труда. Работники по всему миру столкнулись не только с проблемой сокращений, но также физической опасностью заразиться COVID-19, перемещаясь между домом и офисом. В таких условиях набирают популярность специальности, не требующие личного присутствия на рабочем месте. Рассказываем о самых востребованных профессиях, обладатели которых могут обеспечивать себя, не выходя за порог собственной квартиры.



SMM-менеджер и таргетолог

Такие современные профессии, как SMM-менеджер и таргетолог, по словам эксперта по построению бизнеса с удаленными сотрудниками Евгении Тудалецкой, в сложившихся обстоятельствах очень актуальны, поскольку многие продажи на сегодняшний день происходят через интернет.

В обязанности SMM-менеджера входит ведение социальных сетей заказчика. Работодатель ожидает от него разработку стратегий продвижения продукта или услуги, которую предоставляет компания, умение грамотно писать посты и знание особенностей общения в интернете.

Профессия таргетолога также связана с рекламой. Такой специалист занимается ее настройкой в поисковых системах и соцсетях под целевую аудиторию заказчика.

И SMM-менеджеру, и таргетологу необязательно находиться в офисе для выполнения своих обязанностей. Более того, чтобы овладеть базовыми навыками этих профессий, достаточно пройти онлайн-обучение, подчеркивает Тудалецкая. По ее словам, таргетинг например, можно освоить за месяц, приобретя не сильно дорогой онлайн-курс.



Онлайн-преподаватель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Онлайн-репетиторство и ведение дистанционных курсов всегда считались прибыльным делом, позволяющим трудиться в любой точке земли. Особенно актуальным это направление стало сегодня с учетом того, что из-за режима самоизоляции у некоторых людей появилось дополнительное время на самосовершенствование.

Заместитель руководителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр независимой сертификации и стандартизации" Виктория Воробьева рассказала Москве 24, что для успешной карьеры в этой области "преподаватель должен обладать технологиями ведения вебинаров, онлайн-курсов и занятий".

При этом особым спросом на данный момент пользуются курсы по изучению иностранных языков, где и до пандемии практиковали дистанционный метод обучения.



Веб-дизайнер

Фото: depositphotos/ blackzheep

Создание и воплощение в жизнь уникального, удобного и запоминающегося дизайна для интернет-ресурсов и приложений – главная задача веб-дизайнера.





Евгения Тудалецкая эксперт по построению бизнеса с удаленными сотрудниками В мире интернет-продаж крайне важна картинка: как это все оформлено, как упаковано. Люди сейчас больше визуалы, они читают, смотрят.

Таким специалистам пригодятся навыки работы с программами вроде фотошопа, знание графического дизайна, рекламного дела и понимание основ рисунка, живописи. Они могут успешно работать и зарабатывать на "удаленке" при условии, что дома у них есть хороший компьютер, позволяющий запускать нужные программы быстро и без зависания.



"Удаленный" помощник руководителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Помощник руководителя, по словам Тудалецкой, сейчас нарасхват. "Руководители работают в режиме многозадачности. Есть такие простые вещи, которые необходимо выполнить, но они съедают очень много времени и сил, поэтому их лучше поручить кому-то другому. Для этого как раз и нужны удаленные личные помощники", – объяснила эксперт по построению бизнеса с удаленными сотрудниками. Как правило, сверхъестественных требований к таким помощникам не предъявляют, подчеркнула эксперт.



Классические профессии дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бухгалтер, финансист, дизайнер, журналист, проектировщик, юрист, программист – неполный перечень профессий, которые также легко могут адаптироваться или уже адаптировались к "удаленке", сказала Тудалецкая.

По мнению эксперта, плюсов у дистанционной работы масса. "По статистике, человек, который переходит на "удаленку", работает эффективнее, поскольку у него перестает сжираться время на бестолковые беседы с коллегами, на походы покурить и так далее", – объяснила она.





Евгения Тудалецкая эксперт по построению бизнеса с удаленными сотрудниками Согласно статистике, сотрудник, который трудится в офисе, работает максимум пять часов, все остальное время он занимается бестолковой внешней средой. Понятно, что дома есть быт, но это то, что ты сам можешь организовать, создать собственное расписание эффективного дня. За счет этого человек удаленно успевает больше.

В свою очередь, замруководителя некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр независимой сертификации и стандартизации" Виктория Воробьева добавила, что дистанционная работа минимизирует стресс. "Стрессовых факторов больше, пока мы добираемся до работы, их также много на работе, а на "удаленке" становится меньше", – заключила специалист.

Российские власти неоднократно рекомендовали работодателям по возможности перевести сотрудников на "удаленку". В частности, Сергей Собянин еще в марте обратился с такой просьбой к столичным компаниям. Мэр призвал не подменять отпусками за свой счет дистанционное взаимодействие с сотрудником. Он также подчеркнул, что "удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы".



Соболева Илона, Ефимова Мария