Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

14:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Он обратился к работодателям на своем личном сайте.
Также он попросил работодателей сообщать о принятых решениях и делиться опытом организации удаленной работы. Информацию предоставить необходимо по адресу электронной почты stayhome@mos.ru.
Собянин отметил, что наиболее успешные практики создания условий для дистанционной работы будут опубликованы в специальном разделе портала мэра и правительства Москвы. Он подчеркнул, что от 15 до 30% офисных работников необходимо перевести на удаленную работу в Москве.
Собянин призвал работодателей не подменять дистанционное выполнение обязанностей вынужденными отпусками. Он отметил, что "удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы".
Собянин рассказал, что он поручит столичным департаментам перевести на удаленную работу и "предприятия и организации соответствующих отраслей".
Мэр Москвы напомнил, что в настоящий момент в столице действует указ, который ввел ограничения, касающихся повседневной жизни города. С 5 марта Москва находится в режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. Так, в Москве до 10 апреля отменили все массовые мероприятия, численность которых может превысить 50 человек. Кроме того, с 21 марта по 12 апреля перестают работать школы и учреждения дополнительного образования. С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.
Как столичное метро защищается от коронавируса
В связи с этим в Москве отменяются различные мероприятия и закрываются культурно-досуговые учреждения. Так, все запланированные до 10 апреля мероприятия были отменены в Кремлевском дворце. Прекратили работу Московский зоопарк и парк "Остров мечты". Кроме того, перенесли на осень мероприятия, связанные с празднованием Дня космонавтики.
Также в Москве из-за коронавируса закрылись некоторые московские рестораны. Ранее в столице прекратили работу кинотеатры "Москино" и музей современного искусства "Гараж".
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