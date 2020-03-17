Кинотеатры "Москино" закрываются до 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кинотеатры "Москино" не будет работать с 17 марта до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров.

"Москино" отменяет проведение всех кинопоказов и других мероприятий до 10 апреля согласно указу мэра Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.