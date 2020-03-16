Парк "Остров мечты" закроется до 10 апреля из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк "Остров мечты" приостановит свою работу с 17 марта по 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. В этот период будет закрыт тематический парк развлечений, городской променад и ландшафтный парк.

"Мы не можем рисковать безопасностью и здоровьем посетителей парка – это для нас самое главное. Мы хотим, чтоб вы и ваши дети были здоровы", – заявил председатель совета директоров ХК "Остров мечты" Амиран Муцоев.

Он уточнил, что за это время в парке проведут полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств. Все, кто уже приобрел билеты, могут сдать или поменять билеты, отправив письмо на tickets@dreamisland.ru.

Ранее Московский зоопарк известил, что закроется для посетителей до 10 апреля. Все желающие могут наблюдать за животными онлайн, в социальные сети переезжает открытый лекторий.

Также до 10 апреля представления отменил Большой Московский цирк. Купленные на сайте цирка и в кассах билеты можно вернуть по установленным правилам.

В Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.