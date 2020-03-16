Московский зоопарк закроется до 10 апреля из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московский зоопарк закроется для посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила в Instagram директор зоопарка Светлана Акулова.
"Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности. Однако наши животные останутся рядом", – отметила Акулова, напомнив, что за большими пандами Жуи и Диндин можно наблюдать в онлайн-трансляции на сайте.
В ближайшем будущем таких трансляций станет больше. С завтрашнего дня подключат борнейских орангутанов, равнинных горилл и белых медведей.
Открытый лекторий переведут в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. В частности, в онлайн-режиме будут функционировать биологический кружок "Манулята" и кружок английского языка "Начинающий путешественник".
Остаются открытыми для посещения центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.
Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.
Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: