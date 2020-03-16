Московский зоопарк закроется до 10 апреля из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк закроется для посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила в Instagram директор зоопарка Светлана Акулова.

"Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности. Однако наши животные останутся рядом", – отметила Акулова, напомнив, что за большими пандами Жуи и Диндин можно наблюдать в онлайн-трансляции на сайте.

В ближайшем будущем таких трансляций станет больше. С завтрашнего дня подключат борнейских орангутанов, равнинных горилл и белых медведей.

Открытый лекторий переведут в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. В частности, в онлайн-режиме будут функционировать биологический кружок "Манулята" и кружок английского языка "Начинающий путешественник".

Остаются открытыми для посещения центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

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На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.