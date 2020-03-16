Мероприятия в Кремлевском дворце отменили до 10 апреля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственный Кремлевский дворец отменит все мероприятия, запланированные в период до 10 апреля.

В это время во дворце должны были пройти концерты Мирей Матье и Тото Кутуньо, а также балеты "Лебединое озеро" и "Фигаро". Кроме того, были запланированы гастроли франкоязычной постановки "Дон Жуан".

Также до 10 апреля прекратит работу Московский зоопарк. Это же касается и других культурных учреждений столицы. Предпринимаемые меры связаны с дополнением от 16 марта к указу "О режиме повышенной готовности". В рамках его реализации в Москве до 10 апреля отменяются все массовые мероприятия с потенциальным числом участников более чем 50 человек.

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в столице прекращают работу все школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. С 16 марта на каникулы уходят участники проекта "Московское долголетие". Аналогичные меры приняли и в Московской области.

Всего в России зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. 30 из них пришлись на последние сутки, из которых 20 зафиксировали в Москве.