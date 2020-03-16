Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом

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Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый состав Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ", – говорится в сообщении.

Также в состав координационного совета вошли директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Предполагается, что совет будет заседать каждый день и вырабатывать решения, и координировать действия, направленные на ограничение распространения инфекции и ее возможных последствий.

Кроме того, 15 марта Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее Сергей Собянин.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

