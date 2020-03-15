Минобрнауки РФ рекомендовало вузам обучать студентов дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. Данное решение названо мерой профилактики распространения коронавируса, как сообщает РИА Новости.

"Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – заявили в ведомстве.

При Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. До 18 марта в ведомстве планируют составить перечень онлайн-курсов для студентов.

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Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, режим свободного посещения введен в школах Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Отдельные образовательные учреждения переведены в режим карантина.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло с 59 до 63. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.

