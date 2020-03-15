Гимназию на востоке Москвы закроют на карантин по подозрению на COVID-19

15 марта, 19:03
Фото: соцсети
Корпус гимназии №1508, расположенной в Восточном округе Москвы, с 16 марта закроют на двухнедельный карантин. Об этом сообщает "Интерфакс".
"У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу Первомайская улица, дом 65 на карантин с 16 марта на две недели", – заявил директор образовательного учреждения Вадим Меламуд.
Как уточняется, здание продезинфицировано. При этом на время карантина школьники смогут учиться дистанционно.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, в школах Москвы введен режим свободного посещения. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло с 59 до 63. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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