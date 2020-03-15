В столичном Противочумном центре появится новое оборудование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского оснастят современными системами для лабораторных исследований. Новое оборудование позволит, в том числе, определять наличие коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе Москвы по ситуации с заболеванием.
"Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность. В центр уже поступили 5 ПЦР-боксов и 40 термостатов", – заявили в штабе.
В ближайшее время медучреждению передадут 200 наборов дозаторов, 10 ламинарных боксов, 10 станций выделения НК, холодильные и морозильные камеры и многое другое.
Комплекс применяемых технологий позволит оперативно проводить диагностику и более точно определять вирусы. Кроме того, возле центра оборудуют дополнительные парковочные места для медицинских автомобилей, чтобы упростить логистический процесс.
Ранее сообщалось, что в качестве профилактики коронавируса в Подмосковье с 16 марта начнут ежедневно дезинфицировать жилые дома. Кроме того, в Москве и Московской области временно запрещены мероприятия для более чем 5 тысяч человек.
Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса. Он попросил внимательно соблюдать те рекомендации, которые делают врачи.
Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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