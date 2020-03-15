Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло до 63 за последние сутки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло с 59 до 63. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

"За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: три в Московской области, один в Тюменской области", – сообщили в штабе.

Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Их обследовали по действующему протоколу.

Всего в России на 15 марта 2020 года зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. При этом в воскресенье, 15 марта, сообщалось, что из больницы в Коммунарке выписаны 52 человека, у которых подозревали заболевание.

Более 50 человек выписали из больницы в Коммунарке

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса. Мэр попросил граждан внимательно соблюдать те рекомендации, которые делают врачи, а работодателей не допускать на работу лиц, которые побывали в очагах, связанных с коронавирусом.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

