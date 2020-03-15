Коронавирус не подтвердился у 52 пациентов больницы в Коммунарке

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Из больницы в Коммунарке выписали 52 человека, у них не подтвердился коронавирус, сообщает телеграм-канал столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на главврача больницы Дениса Проценко.
"Было выписано 52 человека. Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – отметил медик.
Все пациенты прошли наблюдение в течение 14 дней с отрицательными анализами на коронавирус. Им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Сейчас все из них полностью здоровы.
Всего в клинике находятся 312 пациентов, у 17 из них подтвержден Covid-19. Ни одного пациента в критическом состоянии на данный момент нет.
Ранее Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса. Мэр попросил граждан внимательно соблюдать те рекомендации, которые делают врачи, а работодателей не допускать на работу лиц, которые побывали в очагах, связанных с коронавирусом.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в который войдут члены уже работающего оперативного штаба, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов страны.
С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
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