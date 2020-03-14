В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в который войдут члены уже работающего оперативного штаба, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что совет будет заседать каждый день.

Также премьер распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14–15 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории России.

Мишустин призвал россиян, которые планировали ехать за границу, минимизировать все поездки.

Также премьер поручил Минздраву проинформировать как государственные, так и частные медицинские учреждения о мерах по оказанию первой помощи больным коронавирусом. Кроме того, сотрудникам клиник нужно дать информацию по алгоритму действий при выявлении инфекции и дальнейшему лечению пациента.

Кроме того, Мишустин поручил министерству промышленности и торговли доложить об объеме производства в России средств защиты и дезинфекции.

14 марта Сергей Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, работодателям предписали не допускать на территорию работников, находящихся в режиме изоляции. Кроме того, в Москве ввели свободное посещение школ: решение об обучении школьника в образовательном учреждении принимают родители.

В настоящий момент в Москве действует режим повышенной готовности. Кроме того, в столичных образовательных учреждениях производят ежедневный замер температуры тела. Школьников, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на домашнее обучение.

Кроме того, в Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.