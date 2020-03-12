Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Подмосковье

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Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса объявили в Московской области, сообщает ТАСС.

Кроме того, в Подмосковье отменили все массовые мероприятия, на которых планировалось участие более 5 тысяч человек. Работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, должны обеспечивать режим самоизоляции для сотрудников, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.

Аналогичные меры в настоящий момент предприняты в Москве. В связи с этим будет ограничен вход на футбольные матчи, которые будут проводиться в столице.

Режим повышенной готовности действует в столице с 5 марта. В связи с этим всех, кто прибыл из Италии, Испании, Германии, Франции, Китая, Южной Кореи и Ирана, отправляют на двухнедельный карантин. В московских школах введен ежедневное измерение температуры тела. Всех учеников, которые посещали страны с высокой численностью случаев заражения, переводят на домашнее обучение.

12 марта стало известно об еще шести инфицированных на территории России. Всего в РФ зафиксировали 28 случаев заражения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена к минимуму. В Москве начал работу оперативный штаб по строительству инфекционного центра из быстровозводимых конструкций.

Всего в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Инфекция распространилась в 118 странах. Жертвами коронавируса стали 4717 человек.