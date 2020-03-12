Сидящих рядом с депутатом Катасоновым проверят на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Несколько депутатов Госдумы пройдут медицинскую проверку на коронавирус после общения с коллегой Сергеем Катасоновым, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

"Нужно считать исходя из геометрии. Рядом с местом, где находится Сергей Михайлович в зале, сидят шесть-семь человек. К нам он не подходил, к Владимиру Жириновскому не подходил. Под подозрением находятся шесть-семь человек. Все они будут сдавать тесты", – сказал Дегтярев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Катасонова и депутатов, контактировавших с ним, отправиться на карантин в связи с тем, что народный избранник был во Франции и не прошел карантин для профилактики коронавируса.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский потребовал досрочно прекратить полномочия Катасонова. "Ему наплевать на всех нас, мог уже заразить десятки людей", – заявил Жириновский.

В комитете Госдумы по контролю и регламенту заявили, что не планируют лишать мандата депутата, но предпринят меры по ответственности.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму. Тем не менее он попросил граждан с пониманием отнестись к упреждающим мерам по борьбе с коронавирусом и внимательно относиться к своему здоровью.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях.

Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.