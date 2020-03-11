"Локомотив" приостановил продажу билетов на матч с "Оренбургом"

17:07
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Продажа билетов на матч московского "Локомотива" и "Оренбурга" приостановлена в связи с указом мэра Москвы Сергей Собянина, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Матч должен был состояться 21 марта в 19:00 на стадионе "РЖД Арена". Однако в настоящий момент формат проведения матча неизвестен.
"Продажа билетов на домашний матч 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги с "Оренбургом" приостановлена в связи с указом мэра Москвы о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч участников. В настоящее время ФК "Локомотив" обсуждает формат проведения матча, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков", – рассказали в пресс-службе.
Ранее о приостановке продажи билетов на ближайший матче объявил хоккейный клуб ЦСКА. Баскетбольный клуб "армейцев" закрыл прессе доступ к раздевалке команды и микст-зоне на все матчи.
Это связано с указом Собянина, согласно которому все массовые мероприятия, на которых планируется присутствие более 5 тысяч человек, отменяются.
До этого в столице ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, в образовательных учреждениях школьникам ежедневно меряют температуру. Дети и подростки, которые побывали в странах с высоким уровнем распространения COVID-19, на две недели переводятся на домашнее обучение.
Впервые вспышку эпидемии COVID-19 зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире зафиксировали более 119 тысяч случаев заражения. Коронавирус проник в 113 стран. В настоящий момент известно о 4286 жертвах инфекции по всему миру.
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