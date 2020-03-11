Около 1 тысячи контактов заболевших коронавирусом находятся под медицинским наблюдением

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Москве, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, одного из пациентов успешно выписали из больницы после полного выздоровления. Остальные проходят лечение в медицинских учреждениях города.

Как рассказала заммэра, были оперативно установлены контакты каждого. Все лица взяты под медицинское наблюдение. Она обратила внимание, что это не только ближний круг, но и пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и другие.

Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.

"Часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", – отметила Ракова.

После подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, осуществляется адресная СМС-рассылка. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.

5 марта Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. При первых симптомах нужно обратиться к врачам для оказания помощи на дому.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.