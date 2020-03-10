"В масках мало кто ходит, но закупаются продуктами". Как коронавирус повлиял на Израиль

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Фото: AP Photo/Tsafrir Abayov
Жители Израиля рассказали Москве 24, как изменилась их жизнь из-за коронавируса.
"Нет никакой паники и пустых полок в магазинах. Только везде появились антисептики для рук. И народу везде, как обычно. Просто отменили все массовые мероприятия в городах", – рассказала жительница Тель-Авива Анна.
Татьяна из Назарета отметила, что главный раввин призывает верующих отказаться от целования мезуз на дверях. Рекомендуют также отказаться от физических контактов.
"В соцсетях люди пересылают друг другу сообщения о том, что ситуация куда более серьезная, чем есть на самом деле, но кажется, что на улицах ничего не меняется. В масках мало кто ходит, но люди начинают закупаться долгопортящимися продуктами, санитайзерами, перчатками. Ну и пурим накрылся медным тазом, потому что запрещены все мероприятия свыше 5000 человек", – поделилась Татьяна.
9 марта исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для тех, кто въезжает в страну. Ограничения не будут зависеть от аэропорта посадки. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. Иностранцы должны будут доказать наличие места, в котором смогут изолированно пробыть в течение 14 суток.
Число заболевших там достигло 50 человек. Министерство здравоохранения уточнило, среди них есть те, кто вернулся из Австрии, Испании, Франции, с острова Тенерифе, а также те, кто имел контакт с другими больными.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным на 10 марта, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как заявили в
ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
5 марта Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Они посещали Италию в последние две недели. Всего в России заражены 20 человек.
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