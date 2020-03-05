Психолог прокомментировала популярность романа Камю "Чума" на фоне коронавируса

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Практикующий психолог высшей категории Наталья Федына рассказала Москве 24, почему продажи романа Альбера Камю "Чума" резко выросли на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.
По мнению специалиста, это связано с желанием человека на безопасном уровне пережить ту ситуацию, которая его пугает. Психолог сравнила желание читать такие книги с фильмами ужасов или страшилками, которые дети рассказывают друг другу. Она назвала это психологической защитой.
Наталья Федына считает, что немаловажную роль играет название книги, именно оно привлекает людей.
"Ведь есть много других книг про болезни", – говорит эксперт. По ее мнению, нельзя исключить и работу маркетологов: "Раскручивают на фоне интереса людей, почему бы не поднять продажи каких-то книг, которые принесут им доход".
Ранее стало известно о резком росте продаж романа Альбера Камю "Чума" в Европе. Например, в Италии этот показатель вырос втрое.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3 012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.
Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.
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