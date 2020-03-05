Психолог прокомментировала популярность романа Камю "Чума" на фоне коронавируса

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Практикующий психолог высшей категории Наталья Федына рассказала Москве 24, почему продажи романа Альбера Камю "Чума" резко выросли на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

По мнению специалиста, это связано с желанием человека на безопасном уровне пережить ту ситуацию, которая его пугает. Психолог сравнила желание читать такие книги с фильмами ужасов или страшилками, которые дети рассказывают друг другу. Она назвала это психологической защитой.





Наталья Федына практикующий психолог высшей категории Защита так и работает: проживание каких-то историй, которые человек не может прожить в реальности. Это уже случилось, значит, все хорошо, ты здоров, а событие вроде как было.



Наталья Федына считает, что немаловажную роль играет название книги, именно оно привлекает людей.

"Ведь есть много других книг про болезни", – говорит эксперт. По ее мнению, нельзя исключить и работу маркетологов: "Раскручивают на фоне интереса людей, почему бы не поднять продажи каких-то книг, которые принесут им доход".

Ранее стало известно о резком росте продаж романа Альбера Камю "Чума" в Европе. Например, в Италии этот показатель вырос втрое.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3 012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.