Дождь и порывистый ветер прогнозируются в Москве 9 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируется в Москве в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов тепла, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 7 градусов, по области – до плюс 4 градусов.

Температура воздуха в пятницу в столице окажется на 6–9 градусов выше климатической нормы. По словам синоптиков, погоду в Центральной России в течение дня будет определять гребень антициклона, идущий с юга.

Предзимняя погода установится в Москве и Подмосковье только в первой половине ноября, когда среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега. До этого в регионе сохранится относительно теплая погода.