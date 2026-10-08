Погода к концу рабочей недели в Москве будет теплее нормы на 9 градусов

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Воздух в пятницу, 9 октября, прогреется в Москве до 18 градусов, что на 6–9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"В столице нашей Родины – классическая золотая осень!" – написал синоптик, назвав происходящее ренессансом бабьего лета.

По его словам, погоду в Центральной России в течение дня будет определять гребень антициклона, идущий с юга. В столице и области ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти – 3–8 метров в секунду. Максимальная температура составит 12–15 градусов, что теплее нормы.

Показания барометров будут слабо падать и к вечеру опустятся до 749 миллиметров ртутного столба. Большую часть дня осадки в столичном регионе маловероятны, но с приближением холодного атмосферного фронта вечером начнется дождь. В сумерках ожидается 6–9 градусов.

В дневные часы в Москве потеплеет до 15–18 градусов. В Подмосковье температура составит от 14 градусов на северо-западе и до 19 градусов на юго-востоке, что на 6–9 градусов выше климатической нормы.

При этом в октябре синоптики не прогнозируют в Москве каких-либо особых погодных аномалий. В столице температура будет выше привычных значений – в пределах 1 градуса. Осадки должны соответствовать норме.