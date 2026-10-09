Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:11

Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла и еще три человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшей. Троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

У мужчины и женщины медики диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы. По данным оперштаба, всем раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения после атаки БПЛА в Брянской области. Из-за атаки украинских боевиков пострадавшая попала в реанимацию в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще одна воздушная атака ВСУ была зафиксирована в Башкирии, в результате чего возгорание произошло в промзоне Салавата. На место происшествия сразу же прибыли экстренные службы. При этом предприятие в промзоне продолжало свою работу.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика