Один человек погиб и трое пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области

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Женщина погибла и еще три человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшей. Троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

У мужчины и женщины медики диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы. По данным оперштаба, всем раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения после атаки БПЛА в Брянской области. Из-за атаки украинских боевиков пострадавшая попала в реанимацию в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще одна воздушная атака ВСУ была зафиксирована в Башкирии, в результате чего возгорание произошло в промзоне Салавата. На место происшествия сразу же прибыли экстренные службы. При этом предприятие в промзоне продолжало свою работу.