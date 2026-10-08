Беспилотник достиг северного промышленного узла Омска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средства ПВО уничтожили большую часть атаковавших Омскую область БПЛА, но один дрон достиг северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко в MAX.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

Ранее тяжелые ранения после атаки БПЛА в Брянской области получила гражданка Белоруссии. Женщина попала в реанимацию, ей потребовалась ампутация конечностей. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

До этого три человека погибли в Запорожской области при атаке БПЛА на маршрутку. Среди погибших, по предварительным данным, водитель транспортного средства.