Гражданка Белоруссии получила ранения из-за атаки БПЛА в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения после атаки БПЛА в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, чьи слова приводит агентство БелТА.

Уточняется, что из-за атаки украинских боевиков пострадавшая попала в реанимацию в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Ей потребовалась ампутация конечностей. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, медицинская помощь оказывается ей в полном объеме.

Ранее мужчина погиб в результате атаки беспилотников в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Подмосковье. Кроме того, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три машины. Из-за этого пострадала 37-летняя женщина.

В соседнем многоквартирном доме были выбиты стекла. При этом несущие конструкции здания не повреждены, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы. Они обследуют территорию и оценивают масштаб повреждений.

