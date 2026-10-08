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08 октября, 16:48

Происшествия

Гражданка Белоруссии получила ранения из-за атаки БПЛА в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения после атаки БПЛА в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, чьи слова приводит агентство БелТА.

Уточняется, что из-за атаки украинских боевиков пострадавшая попала в реанимацию в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Ей потребовалась ампутация конечностей. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, медицинская помощь оказывается ей в полном объеме.

Ранее мужчина погиб в результате атаки беспилотников в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Подмосковье. Кроме того, на проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три машины. Из-за этого пострадала 37-летняя женщина.

В соседнем многоквартирном доме были выбиты стекла. При этом несущие конструкции здания не повреждены, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На месте происшествия работают экстренные службы. Они обследуют территорию и оценивают масштаб повреждений.

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