Средства ПВО за день уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 20:00. Средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Курской и Омской областями, а также:



Орловской областью;

Свердловской областью;

Тюменской областью;

Владимирской областью.

Также дроны сбили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что большая часть вражеских БПЛА, атаковавших Омскую область, была ликвидирована. Однако один из них достиг северного промышленного узла Омска. На место прибыли оперативные службы.