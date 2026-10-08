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08 октября, 20:58

Происшествия

Средства ПВО за день уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 20:00. Средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Курской и Омской областями, а также:

  • Орловской областью;
  • Свердловской областью;
  • Тюменской областью;
  • Владимирской областью.

Также дроны сбили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что большая часть вражеских БПЛА, атаковавших Омскую область, была ликвидирована. Однако один из них достиг северного промышленного узла Омска. На место прибыли оперативные службы.

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