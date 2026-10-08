08 октября, 20:58Происшествия
Средства ПВО за день уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники были сбиты в период с 08:00 до 20:00. Средства ПВО работали над Белгородской, Брянской, Курской и Омской областями, а также:
- Орловской областью;
- Свердловской областью;
- Тюменской областью;
- Владимирской областью.
Также дроны сбили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что большая часть вражеских БПЛА, атаковавших Омскую область, была ликвидирована. Однако один из них достиг северного промышленного узла Омска. На место прибыли оперативные службы.